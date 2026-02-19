CREE confirma aumento en la tarifa energética para Guanaja

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), confirmó este jueves un incremento en el precio del costo de la tarifa energética en la isla de Guanaja, departamento de Roatán, Caribe hondureño.

El precio pasa de 5.88 a siete lempiras por kilovatio por hora para el próximo trimestre que es febrero, marzo y abril.

El precio del servicio en baja tensión es de 6.7843 lempiras por kilovatios, y 4.7035 lempiras por kilovatio en servicio en media tensión.

Mientras que el costo del alumbrado público es de 7.8496 lempiras por kilovatio por horas.

La CREE argumentó que este precio sigue siendo menor a la tarifa aplicada previo al inicio de la operación de la Empresa Nacional de Energá Eléctrica (ENEE) en Guanaja. AG