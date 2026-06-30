CREE confirma aumento a la tarifa eléctrica desde este 1 de julio; porcentaje final sigue en revisión

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, confirmó este lunes que la tarifa de energía eléctrica registrará un incremento que entrará en vigencia a partir del 1 de julio, aunque indicó que el porcentaje definitivo aún se encuentra en proceso de revisión.

«Sí va a haber un incremento. Estamos terminando de afinar la cifra; la data sigue entrando y al final del día esperamos aprobarla como directorio para que entre en vigencia a partir de mañana 1 de julio», declaró Corrales en entrevista con Proceso Digital.

El funcionario agregó que el Gobierno prevé adoptar medidas para reducir el impacto del ajuste sobre los consumidores. En ese sentido, señaló que el presidente Nasry Asfura ha manifestado su intención de mantener mecanismos de alivio frente a los aumentos derivados de las presiones en los mercados internacionales.

«Seguramente el Gobierno implementará algunas medidas para amortiguar estos incrementos que se han dado por presiones internacionales y esperamos que se sigan dando», expresó.

Las declaraciones coinciden con las proyecciones realizadas por el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, quien estimó que el incremento en la tarifa podría superar el 15 % a partir del 1 de julio.

Aunque la parte oficial no confirmó ese porcentaje, tampoco lo descartó, al señalar que el cálculo definitivo dependerá de los últimos ajustes técnicos que realiza el directorio de la CREE antes de oficializar el nuevo pliego tarifario.

El nuevo ajuste se produce mientras el Congreso Nacional discute una reforma integral al subsector eléctrico. Uno de los principales objetivos de la iniciativa explicó Corrales, es mejorar la eficiencia del sistema y crear condiciones que, a mediano y largo plazo, permitan reducir el costo de la energía que pagan los hogares, comercios e industrias hondureñas. LB