CREE busca recuperar independencia y fortalecer regulación del sector eléctrico

Tegucigalpa- El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, aseguró que la institución trabaja en revertir los cambios realizados durante la administración pasada al marco legal del ente regulador.

Según señaló, en los últimos seis años provocó un marcado deterioro institucional y una pérdida de respeto al marco jurídico.

Corrales explicó que la actual administración busca recuperar la independencia de la CREE y dotarla de mayores herramientas para poner orden en el sector energético nacional. En ese sentido, indicó que uno de los principales objetivos es tratar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como un ente regulado y fiscalizado, al igual que el resto de los actores que participan en el sistema eléctrico.

El titular de la CREE manifestó que encaminar nuevamente a la institución hacia el rumbo correcto permitirá que desempeñe plenamente el papel que le asigna la ley.

Asimismo, destacó que el propósito central del organismo regulador es proteger a los abonados del sistema eléctrico y garantizar un mayor equilibrio en el sector energético del país.LB