CREE autoriza aumento de 10.49 % a la tarifa eléctrica

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) comunicó este martes que habrá un aumento de 10.49 % a la tarifa de energía eléctrica para el próximo trimestre.

Señaló que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) puede cobrar la tarifa promedio de 10.49 % para los meses de abril, mayo y junio.

Indicó que se debe aplicar un monto a diferir de 25 millones 500 mil dólares aprobado por el gobierno anterior del cual se pagará en este trimestre un monto de 17 millones de dólares.

Asimismo, justificó la nueva tarifa debido a un leve incremento en los precios de los combustibles, durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026.

También señaló el aumento en el precio de la energía en el Mercado de Oportunidad que incide directamente en los costos de generación que asume la ENEE.

Además en las últimas semanas la guerra en el Medio Oriente elevó los precios del petróleo y con ello sus derivados como diésel, bunker y otros utilizados en la generación de energía térmica. AG