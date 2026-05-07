CREE arguye que modificación de plazo de pago de factura es para mantener equilibrio en sostenibilidad de ENEE

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) comunicó este jueves que la modificación del plazo de pago de la tarifa responde a un análisis de sostenibilidad financiera del sector.

A través de un comunicado, indicó que la modificación al reglamento del servicio eléctrico de distribución (RSED) entró en vigencia el 30 de abril para las condiciones de los contratos de suministro entre las empresas distribuidoras y sus abonados.

Sostuvo que la medida responde a un análisis regulatorio que considera la sostenibilidad financiera del sector y la realidad operativa del Sistema Interconectado Nacional.

La CREE esclareció que la modificación autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a definir un plazo de pago no menor de 15 días.

Señaló que el objetivo de la medida es buscar mantener un equilibrio entre la sostenibilidad de las empresas distribuidoras y los derechos de un abonado a un suministro continuo y de calidad. AG