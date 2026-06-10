CREE anunciará el 30 de junio el nuevo ajuste a la tarifa eléctrica, se prevé alza

Tegucigalpa- El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, informó que el próximo 30 de junio se dará a conocer el ajuste tarifario correspondiente al tercer trimestre del año, una vez concluya el análisis de todos los factores que inciden en el cálculo de la tarifa de energía eléctrica.

-Según Corrales el Gobierno ya evalúa medidas para reducir el impacto para los consumidores.

Corrales explicó que el mecanismo de ajuste se realiza de manera regular cada trimestre mediante una metodología técnica que toma en cuenta variables como el tipo de cambio, la cantidad de energía consumida y el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles.

“Estamos observando presiones al alza, pero hasta que tengamos toda la información y concluya el trimestre podremos determinar una cifra definitiva”, señaló el funcionario.

A renglón seguido el titular de la CREE indicó que, aunque todavía no existe un porcentaje exacto del ajuste, el Poder Ejecutivo dispone de herramientas para reducir el impacto en los consumidores. Entre estas medidas figuran los subsidios y la posibilidad de diferir la aplicación de los incrementos en varios períodos tarifarios.

Según explicó Corrales, estas alternativas ya han sido presentadas a la Presidencia de la República y actualmente son evaluadas por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Finanzas, instituciones que analizarán las opciones antes de tomar una decisión definitiva.

Por otra parte, Corrales destacó que las reformas impulsadas en el sector eléctrico buscan fortalecer la institucionalidad y promover procesos más transparentes y competitivos para la compra de energía, con el objetivo de lograr mejores precios para los abonados en el futuro.

Asimismo, recordó que el ajuste tarifario anterior fue de 10.39 %, porcentaje que incluyó la corrección de distorsiones acumuladas en años anteriores.

Al concluir el presidente de la CREE remarcó que “vamos a mantener el orden y la transparencia en la forma en que se calculan y comunican estos ajustes tarifarios”, al tiempo que reiteró que el resultado final del ajuste será anunciado oficialmente el próximo 30 de junio, una vez concluido el análisis técnico correspondiente al comportamiento del trimestre.LB