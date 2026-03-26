CREE anuncia transformación de bases de licitación para atraer inversión en energía renovable

Tegucigalpa- El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, informó que se está trabajando en una reestructuración profunda de los procesos de licitación de energía renovable en Honduras, con el objetivo de dinamizar el sector y atraer capital extranjero.

Según detalló Deras, el enfoque principal de las autoridades actuales es modernizar las reglas del juego. “Están transformando totalmente las bases de licitación para que sea un proceso mucho más abierto, mucho más amigable a la inversión y que pueda traer la mayor cantidad de inversionistas”, señaló el funcionario.

Respecto a las compañías que ya habían mostrado interés previo, el comisionado aclaró que el proceso anterior ha sido pausado para dar paso a las nuevas normativas.

Actualmente existen 13 empresas oferentes que se encuentran en situación de stand-by.

Estas empresas deberán esperar a que se formalice la nueva estructura de la licitación, la cual requiere una «transformación completa en algunos conceptos» técnicos y legales.

Uno de los puntos clave de esta nueva estrategia gubernamental es la apertura del mercado. La política busca fortalecer la participación del sector privado, permitiendo que existan transacciones de energía directamente entre particulares.

Esta medida tiene como fin primordial aliviar la carga financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), trasladando parte de la responsabilidad de la generación y comercialización al mercado libre, bajo la supervisión de la CREE.LB