CREE anuncia cambios en la tarifa de energía eléctrica a partir de 01 de abril

Tegucigalpa – Leonardo Deras, miembro de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), anunció que el 01 de abril próximo se efectuarán cambios en la tarifa de energía eléctrica.

“A partir del primero de abril entrará un nuevo ajuste a las tarifas, basado en la información de los precios de los combustibles de diciembre del 2025, enero y febrero del 2026”, indicó.

Explicó que lo anterior significa que en esa época los precios de los combustibles eran previos al conflicto de Medio Oriente, por lo que no se prevén sobresaltos.

No obstante, razonó que las alzas en los precios de los combustibles influirán en la tarifa de energía eléctrica.

“Cualquier modificación se hará el primero de julio, que sería el inicio del tercer trimestre, y trataremos, basados en el reglamento de diferir en el tema de la tarifa, hacer que en todo el 2026 pudiera ser lo más plano posible”, declaró.

A continuación Proceso Digital reproduce la actual estructura tarifaria vigente en Honduras: