Crédito crece en L 34 mil millones y dinamiza sectores productivos, según la CNBS

Tegucigalpa – El crédito en el sistema financiero hondureño registró un crecimiento interanual de aproximadamente 34 mil millones de lempiras al primer trimestre de 2026.

Así lo informó el superintendente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Omar Colindres, quien detalló que cerca del 60% de ese incremento, unos 20 mil millones de lempiras, se generó después del periodo electoral.

Según las proyecciones de la CNBS, el crecimiento del crédito podría cerrar alrededor del 12% en 2026, lo que contribuiría al crecimiento económico en el Producto Interno Bruto (PIB).

“En los dos datos observados al primer trimestre del 2026 el crecimiento interanual, que ha habido en el crédito, comparado con marzo del 2025 es ampliamente superior” declaró Colindres.

Asimismo, destacó que el 60% de los créditos está siendo demandado por sectores clave como manufactura, comercio, construcción, servicios e industria.

El funcionario señaló que este comportamiento responde, en parte, a un mejor clima de inversión, influenciado por factores como evaluaciones internacionales y avances en seguridad jurídica, sobre todo la reintegración de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). AD