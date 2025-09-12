CrediDiunsa celebra su 8° aniversario con descuentos especiales en todas las tiendas Diunsa

San Pedro Sula– CrediDiunsa, el crédito más fácil y rápido de Honduras, celebra su octavo aniversario premiando la fidelidad de sus clientes con una atractiva promoción: un 15% de descuento adicional, en todas las compras al crédito, aplica en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional (válido del 11 al 15 de septiembre).

Esta iniciativa permite a las familias hondureñas adquirir los productos que desean de manera accesible, sin complicaciones, ni enredos.

Durante estos ocho años, CrediDiunsa se ha consolidado como la mejor opción de compras al crédito, brindando a miles de clientes la oportunidad de equipar su hogar, acceder a tecnología de punta, artículos deportivos, línea blanca, muebles y mucho más, siempre con beneficios exclusivos.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, expresó: “Invitamos a todos los clientes a visitar nuestras tiendas y aprovechar esta gran promoción de aniversario. Con CrediDiunsa, pueden llevarse lo que deseen con facilidad, respaldo y grandes descuentos”.

Con esta campaña, Diunsa y CrediDiunsa celebran un camino de ocho años al servicio de sus clientes, reforzando su compromiso de ofrecer soluciones de crédito ágiles, confiables y con beneficios únicos.

El aniversario de CrediDiunsa no solo representa un hito en la historia de la empresa, sino también una oportunidad para agradecer a cada cliente que ha confiado en este método de crédito, que hoy se consolida como una de las mejores opciones al crédito más sólidas e innovadoras del mercado hondureño. IR