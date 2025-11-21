Credenciales de la DC permanecen bajo custodia de la Dirección de Organizaciones Políticas

Tegucigalpa – El representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Lino Tomás Mendoza aclaró este viernes que las credenciales del Partido Demócrata Cristiana (DC) se encuentran bajo custodia de la Dirección de Organizaciones Políticas, pero que en el transcurso del día procederán a regresarlas a la Secretaría General para garantizar que están resguardadas y que no pueden circular.

Las autoridades del partido DC decidieron no retirar las credenciales en un hecho histórico en los procesos electorales del país.

(Leer) La Democracia Cristiana no retirará sus credenciales electorales del CNE

Mendoza refirió que pese a que la determinación de la DC se conoció públicamente hace unos días, la ley electoral establece que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) sean representadas por los partidos políticos, y que en el caso del PINU y la DC, están acreditadas como vocal uno o dos aleatoriamente.

En tal sentido, mientras no notifiquen de manera oficial al personal que hace la revisión o control de calidad, por ahora es una decisión a nivel público, “pero ellos tendrán que notificar a la Secretaría General su deseo de no retirarlas”. VC