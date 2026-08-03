Crecimiento anémico impide generar miles de empleos urgentes

Tegucigalpa – Golpeada por los altos precios del petróleo, a causa del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, y sostenida fundamentalmente por las remesas y el sector financiero, la economía hondureña ingresó al segundo semestre sin la posibilidad de ofrecer lo más importante para las familias: empleos productivos que permitan una vida digna y alimentos seguros en las mesas de los hogares.

–El gobierno informó que se crearon 2 mil 700 nuevas empresas en seis meses.

Este año se ha ralentizado la destrucción de empleos, especialmente en la maquila y otros rubros manufactureros, la economía nacional no es capaz de encender el aparato industrial y agrícola que permita generar decenas de miles de empleos que se ocupan para satisfacer la demanda de unas 150 mil personas que todos los años ingresan al mercado laboral.

Y dicho mercado se ve presionado ahora por doble vía: además de los 150 mil jóvenes que demandan puestos de trabajo se suman ahora los de miles de hondureños que regresan al país deportados o que lo hacen voluntariamente tras endurecerse las condiciones migratorias en Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

A lo anterior debe agregarse que el aparato gubernamental no logra despegar plenamente y tras seis meses de iniciada la gestión del presidente Nasry Asfura todavía no se logra detectar que el aparato estatal arranque plenamente.

Todos estos factores lastran la economía, funcionando como unos brazos que la atenazan fuertemente y que no permiten que libere sus fuerzas productivas para que la maquinaria productiva y comercial del país pueda funcionar a plenitud.

Honduras lleva años sin conocer de la apertura de una gran estructura industrial y las noticias se dan en el carril contrario, el cierre de las naves industriales, especialmente en la maquila y la acuicultura en el sur del país.

La economía hondureña ingresó al segundo semestre sin la posibilidad de ofrecer empleos productivos que permitan una vida digna.

Crecimiento insuficiente y estancado

El Banco Central de Honduras (BCH, emisor) en la revisión de su Programa Monetario confirmó sus pronósticos para un crecimiento en el rango 3.0 – 4.0, similar a lo obtenido por el país en la última década, excepto el 2020 por la crisis desatada por la epidemia del COVID-19 y rematada por las tormentas tropicales de Eta e Iota.

Los economistas lo llaman un crecimiento estancado y el mismo no es capaz de poder satisfacer las necesidades de empleo de la población y fundamentalmente de poder sacar de la pobreza al 65 % de la población que se encuentra en la misma.

El centro de pensamiento Sendas en su informe Radar Económico señaló que el “crecimiento económico: avanza, pero pierde fuerza”, detallando que el crecimiento del 3.6 % interanual en el primer trimestre y “el dato permanece dentro de los rangos habituales de la economía hondureña”.

El mismo BCH en su publicación de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) confirma que las expectativas de los expertos estiman un anémico crecimiento del 3.6 % para el 2026, mientras que para el 2027 será de 3.8 %.

LEER: Cohep advierte riesgo de desaceleración económica.

Aunque el sector privado teme que exista una desaceleración económica en torno al 3 %, según lo señalado por Santiago Herrera, gerente de política económica del Cohep.

Las expectativas de los expertos estiman un anémico crecimiento del 3.6 % para el 2026, mientras que para el 2027 será de 3.8 %.

Destrucción de empleos

Aunque lo más grave del comportamiento económico es la destrucción de empleos, aunque no está en los niveles del 2024 y 2025 donde solo el sector de la maquila registró más de 60 mil plazas de trabajo perdidas.

Los golpes más fuertes ocurren en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), cuyos dirigentes señalan miles los emprendimientos cerrados en lo que va del año.

El representante del rubro, Efraín Rodríguez, sostuvo que al menos 6,000 microempresas estarían en riesgo de cerrar a nivel nacional, lo que evidencia un deterioro progresivo en uno de los sectores que más empleo genera en el país.

Rodríguez detalló que la problemática se replica en prácticamente todo el territorio, alcanzando a los 298 municipios de Honduras.

La apuesta por restablecer la ley de empleo parcial no ha dado los resultados esperados y los mismos sectores productivos reclaman por reformas a dicha legislación que permita su efectividad y pueda generar empleos.

También está la poca inversión gubernamental en obras públicas que permitan dinamizar la actividad de construcción y con ello la generación de decenas de miles de empleos.

Los mismos funcionarios gubernamentales reconocen la baja ejecución presupuestaria, pero sostienen que se debe a su poca vigencia, ya que el presupuesto general fue aprobado hasta abril pasado. (PD)

Inversión pública con rezago en primer semestre, persiste falta de ejecución de Presupuesto

Gobierno asegura que se crearon 2 mil 700 empresas en el primer semestre del 2026

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Tegucigalpa – El gobierno asegura que en los primeros seis meses de gestión del presidente Nasry Asfura se registraron 2 mil 700 nuevas empresas en el país, algo que interpreta como una señal de confianza de la comunidad empresarial en el ambiente de negocios que promueve la actual administración, según una publicación distribuida por Casa Presidencial en la cual destacaba el primer semestre de la actual gestión.



En el informe presentado por el presidente Asfura, destacó que su administración trabaja para facilitar trámites, agilizar licencias y permisos de manera que las condiciones para que los inversionistas se instalen en el país sean las más óptimas y un mensaje de confianza y credibilidad.



“Dos mil 700 empresas nuevas en 183 días. Eso refleja un grado de confianza, eso refleja que hay credibilidad en un gobierno”, resaltó el mandatario.



El mandatario indicó que las diversas agencias gubernamentales tramitan licencias ambientales, permisos y otros para que el sector privado pueda generar los empleos que el país necesita.



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