Crece la conflictividad social: IUDPAS registra 148 acciones colectivas en el primer cuatrimestre de 2026

Tegucigalpa – El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presentó la Infografía No. 1 sobre Conflictividad Social en Honduras, correspondiente al período de enero a abril de 2026. Los datos revelan un escenario sociopolítico complejo, caracterizado por demandas ciudadanas insatisfechas y una marcada inacción por parte del Estado.

Durante estos primeros cuatro meses del año, se documentaron 148 acciones colectivas distribuidas en 18 departamentos del país. Según el informe, el promedio es de una protesta diaria, alcanzando picos críticos de hasta siete manifestaciones en un solo día. marzo se posicionó como el mes de mayor tensión con 58 conflictos registrados.

FM y Cortés concentran mayoría de las protestas

El descontento social no se distribuye de manera uniforme. El Mapa de la Geografía del Conflicto detalla que el departamento de Francisco Morazán lidera drásticamente la cifra con 73 casos, seguido por Cortés con 27. Juntos concentran más de dos tercios del total nacional. En contraparte, departamentos como Colón (9) y Comayagua (7) muestran cifras menores pero significativas.

Al analizar los actores involucrados, los trabajadores representan el 36.5 % del total de los conflictos (54 casos). Detrás de ellos se encuentran los partidos políticos (23 casos) y los grupos de PIAH (población indígena y afrohondureña) con 13 casos.

Esta participación se alinea con las demandas más exigidas en la pirámide social del informe:

• Defensa del trabajo y condiciones laborales: 59 demandas.

• Mejora en la calidad, costo del servicio e infraestructura: 17 demandas.

• Defensa del ambiente / tierra / territorio: 14 demandas.

• Bloqueos y mitines: Las medidas de presión preferidas

El informe destaca que el bloqueo de carreteras e instalaciones (60 casos) y los mitines o concentraciones (50 casos) son las principales medidas de presión utilizadas por la ciudadanía para hacer escuchar sus exigencias. Las marchas ocupan el tercer lugar con apenas 13 incidencias.

Frente a estas manifestaciones, el Estado ha respondido con la presencia policial o militar en 33 ocasiones, recurriendo al uso de la fuerza en 9 de ellas.

Uno de los hallazgos más alarmantes para la gobernabilidad democrática es la respuesta de las autoridades. El 86.5 % de las demandas sociales (128 casos) no registró respuesta por parte del Estado, catalogándose como «omisión». En contraste, apenas 6 casos lograron un acuerdo tras un proceso de negociación y otros 6 recibieron una petición formal.

La gran mayoría de estas acciones colectivas iban dirigidas al Gobierno en general (44 casos) y a las Secretarías de Estado (43 casos), afectando principalmente a los ámbitos de:

1.- Educación (21 casos)

2.- Laboral (18 casos)

3.- Salud (14 casos)

4.- Energético (14 casos)