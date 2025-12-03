Crece expectativa por actas con inconsistencias en la reñida contienda Nasralla–Asfura

Tegucigalpa- El proceso de escrutinio posterior a las elecciones generales del 30 de noviembre continúa avanzando y, según el reporte divulgado este miércoles, a las 8:58 de la mañana el Sistema de Transmisión de Resultados registra 15,133 actas transmitidas de un total de 19,152, lo que representa un 79.02% de avance.

De las actas ya divulgadas, 15,149 han sido clasificadas como correctas,12,993 mientras que 2,156 presentan inconsistencias y deberán someterse a revisión. Además, 4,370 actas aún permanecen pendientes de ser recibidas, por lo que el conteo definitivo sigue en curso.

Una contienda extremadamente cerrada

La pugna por la Presidencia entre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, continúa siendo una de las más cerradas de la historia reciente, aumentando la expectativa en cada actualización oficial.

Analistas y expertos en temas electorales destacan que el resultado final podría depender precisamente de las actas con inconsistencias, que serán revisadas una por una en presencia de las autoridades electorales, observadores y representantes de los partidos políticos.

Debido a que Honduras no cuenta con segunda vuelta electoral, cualquier variación en estas actas podría inclinar la balanza de forma decisiva hacia uno de los dos candidatos.

Mientras avanza el escrutinio, el país se mantiene a la expectativa de los resultados finales, en un proceso marcado por la alta participación ciudadana y la atención constante de distintos sectores políticos y sociales.LB