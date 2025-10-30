Crece desconfianza sobre el papel de FFAA en recta final para elecciones generales

Tegucigalpa – Cuando faltan 31 días para que más de cinco millones de hondureños acudan a las urnas, la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y el temor a un fraude electoral van en aumento. Así lo revela la segunda entrega del Termómetro Electoral 2025, elaborada por el Instituto de la Justicia y presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que mide la percepción ciudadana sobre los comicios del 30 de noviembre.

–El 32 % de los encuestados se siente más inclinados a votar por una propuesta, el 22 % por un candidato y 17 % por un partido político.

-El 61 % de los encuestados opina que las Fuerzas Armadas “tal vez” o “no” cumplirán su rol de forma independiente durante los comicios

-El estudio coincide con la mayoría de encuestas públicas en la posición que ocupan los candidatos presidenciales en intención de voto.

El informe también refleja que seis de cada diez ciudadanos planean acudir a votar, pese al clima de incertidumbre y la polarización política que marcan la recta final de la campaña.

Los resultados del estudio realizado por el Instituto de la Justicia y respaldado por un grupo de expertos académicos, fueron presentados este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) justamente cuando Honduras está a 31 días de las elecciones generales.

La publicación del estudio que analiza la percepción ciudadana sobre el proceso electoral, los candidatos y la transparencia institucional, se realiza con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia.

El estudio coincide con otros resultados de encuesta que colocan al candidato del Partido Liberal como el favorito para ganar las elecciones, con el 40 % de la preferencia; el 31 % por Nasry Asfura del Partido Nacional y en tercer lugar Rixi Moncada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) con el 25 %.

Los resultados

El estudio revela que el 32 % de los encuestados se siente más motivado a votar por una propuesta, mientras que el 22 % lo haría por un candidato y el 17 % por un partido político.

La ASJ destacó que el estudio refleja que el 60 % de los consultados afirmó no haber escuchado propuestas de los aspirantes, y entre quienes sí lo han hecho, únicamente el 23 % considera que las propuestas son “muy” o “algo” claras, frente a un 12 % que las percibe como “nada” claras.

En materia de integridad electoral, cuatro de cada diez hondureños manifestaron que aceptarían un beneficio a cambio de su voto, aunque la mayoría asegura que votarían por el candidato de su preferencia. Entre los jóvenes, tres de cada diez creen que quien acepta una dádiva termina votando por el candidato que la ofreció.

Respecto a la percepción de fraude electoral, el porcentaje de ciudadanos que considera que las elecciones serán “algo” o “muy” fraudulentas aumentó a 54%, en comparación con el 46 % registrado en el primer estudio.

Asimismo, el 61 % de los encuestados opina que las Fuerzas Armadas “tal vez” o “no” cumplirán su rol de forma independiente durante los comicios.

A pesar del clima de incertidumbre derivado de los conflictos y tensiones entre las principales fuerzas políticas, por lo menos seis de cada diez ciudadanos afirmaron que acudirán a votar el próximo 30 de noviembre.

Voto decidido

Los resultados del voto decidido muestran ligeras variaciones en relación con el primer sondeo, publicado el 16 de octubre.

El 40% de los encuestados decididos indicó que votaría por Salvador Nasralla (Partido Liberal); el 31% por Nasry Asfura (Partido Nacional); el 25% por Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, Libre); y el 4 % por otros candidatos.

El Termómetro electoral se consolida como una fuente confiable, técnica y transparente de medición de la opinión pública con una metodología validada y acompañada por un panel de siete especialistas internacionales en investigación, análisis de datos y procesos democráticos.

En un ejercicio de transparencia y rigor técnico, el Instituto de la Justicia pone a disposición del público la metodología completa, las bases de datos internas y los resultados detallados en su sitio ttps://institutodelajusticia.com/, para que cualquier persona pueda realizar su propio análisis por departamento, género u otras variables.

El Instituto de la Justicia es un think tank comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la justicia en Honduras.En un contexto de crecientes desafíos institucionales, el Instituto se posiciona como un espacio de análisis y propuesta que impulsa soluciones técnicas, éticas y rigurosas para la transformación social. VC