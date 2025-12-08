Creador de aplicación que rastrea agentes del ICE demanda al Gobierno de EEUU por censura

Washington.- El creador de ICEBlock, una aplicación para rastrear la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), demandó este lunes al Gobierno estadounidense por violar su libertad de expresión, ya que acusa a la Administración de presionar a Apple para que eliminara el servicio de su tienda.

Joshua Aaron, desarrollador de ICEBlock, dijo que, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., la Administración de Donald Trump coarta su libertad de expresión y su derecho a crear y distribuir la App.

En la demanda, presentada ante un tribunal de distrito del Distrito de Columbia, sostiene que la fiscal general, Pam Bondi, «abusó del poder estatal» cuando el Departamento de Justicia contactó a Apple y le exigió retirar el servicio.

La aplicación, gratuita para teléfonos iPhone, dejó de estar disponible el pasado octubre en Apple Store, la tienda de aplicaciones oficial de la marca de la manzana, tras las presiones del Gobierno.

Bondi declaró que «ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”.

Para el creador, la decisión de Apple de eliminar ICEBlock demuestra que la compañía estaba «amenazada» por el Gobierno, por lo que espera una respuesta positiva del tribunal que impida a la Administración coaccionar a empresas privadas y que Apple devuelva la aplicación a su tienda.

Aunque ICEBlock fue eliminada de la tienda digital, quienes ya la tenían descargada todavía la pueden utilizar.

Lanzada en abril, la aplicación es un mapa que permite a los usuarios recibir alertas de otros cuando ven a agentes de ICE en un radio de ocho kilómetros.

Aaron explicó en la demanda que esta fue diseñada para «facilitar el intercambio comunitario de información disponible públicamente» y en respuesta a la campaña «sin precedentes» de Trump para arrestar, detener y deportar inmigrantes.

El uso de este tipo de tecnología ha aumentado a medida que la Administración de Trump ha intensificado las redadas como parte de su plan de deportaciones masivas de migrantes. EFE/ir