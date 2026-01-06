CPH se solidariza con medios estatales ante exigencia de sus derechos

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), se solidarizó con los colegas periodistas y personal en general de los medios de comunicación estatales quienes se mantienen en protesta exigiendo sus derechos.

Los periodistas de Radio Nacional de Honduras y Canal 8, protestan por la falta del pago de su salario (3 meses), el respeto a la antigüedad y el otorgamiento de plazas.

Los empleados están solicitando a la presidenta Xiomara Castro su intervención.

En ese sentido, el CPH solicitamos a quien corresponda, a que lleve a cabo las gestiones administrativas para proceder al pago de salarios de nuestros colegas y esperamos que esa acción que proviene de la Secretaría de planificación y estrategia sea mal intencionada, como otras acciones hechas por quien la dirige.

“Adelante compañeros”, señala el gremio periodístico. IR