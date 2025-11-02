CPH reprocha amenazas e intimidaciones contra joven periodista en un evento de Libre

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), reprochó este domingo las agresiones que sufrió la joven periodista Daniela Mejía en un evento del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Este fin de semana, la periodista de HCH denunció que sufrió de acoso, intimidación y amenazas mientras cubría un evento de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

En ese sentido, el CPH lamentó que el coordinador general Manuel Zelaya Rosales y Rixi Moncada se mantenga en silencio sobre este hecho. “Pareciera que el callar es una luz verde para que sus colectivos maltraten a la prensa”, insinuó.

Estás violaciones se están generando previo al proceso electoral del 30 de noviembre y pareciera que se agudizarán aún más, posteó el CPH.

El órgano del gremio periodístico afirmó que seguirá en su labor de cubrir las noticias y cualquier hecho, sea político o del proceso electoral.

La periodista de HCH clamó a los coordinadores y dirigentes de las fuerzas políticas a que llamen a la calma a su gente, a la paz y sus discursos estén rodeados de las propuestas que logren un cambio positivo en el país. AG