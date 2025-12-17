spot_img
Nacionales

CPH denuncia la grave amenaza del jefe de las FFAA contra periodista Renato Álvarez

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), emitió un comunicado a través del que denuncia «nacional e internacionalmente la grave amenaza por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, contra el director de TN5 Renato Álvarez».

El CPH demanda a los órganos de protección de los derechos humanos que realicen las acciones pertinentes ante esta grave amenaza, que no solo comprometa la integridad personal de Renato Álvarez, sino que constituye una flagrante agresión a las libertades de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia.

El Colegio de Periodistas resaltó que no es la primera vez que el jefe de las FFAA amenaza a la prensa.

En ese sentido, el gremio periodístico demanda respeto para que termine de la mejor manera una gestión marcada por su activismo político a fin a Libre. IR

