CPH denuncia campaña de desprestigio contra periodistas y piden respeto a la libertad de expresión

Tegucigalpa– El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), condenó la campaña de desprestigio contra periodistas de un medio de comunicación, quienes han desarrollado investigaciones sobre corrupción y abusos de poder con rigor profesional.

La organización gremial advierte que estas acciones buscan silenciar y dañar la reputación de jóvenes comunicadores comprometidos con informar de manera veraz.

Además, hizo un llamado a las autoridades y a las Fuerzas Armadas para que respeten la libertad de prensa y la democracia.

En ese sentido, indica el comunicado que se han hecho denuncias ante la comunidad internacional sobre el clima de hostigamiento y criminalización que enfrentan los periodistas en el país, especialmente en este periodo electoral. IR