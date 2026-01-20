CPH denuncia a colectivos por violencia contra la prensa

Tegucigalpa – El Colegio de Periodista de Honduras (CPH), denunció las amenazas sufridas hoy a la periodista Claudia Cáceres de Radio Cadena Voces (RCV), por parte de los colectivos de Libre, en la capital hondureña.

A través de sus redes sociales, el CPH denunció a nivel nacional e internacionalmente, las amenazas sufridas hoy en Tegucigalpa, por la periodista Claudia Cáceres.

Detalló que una vez más, los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizaron actos violentos en contra de miembros de la prensa hondureña, tras no aceptar los resultados electorales del pasado 30 noviembre”.

🟡VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA🟡

Denunciamos nacional e internacionalmente, las amenazas sufridas hoy en Tegucigalpa, Honduras , a la colega periodista Claudia Cáceres, quien labora en Radio Cadena Voces (RCV).

Una vez más, los colectivos del partido Libertad y Refundación(LIBRE)… pic.twitter.com/WUqR734oFH — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) January 20, 2026

La periodista Claudia Cáceres denunció a través de sus redes sociales la agresión por parte de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) de la que fue víctima únicamente por ejercer su labor como comunicadora.

El agravio contra Cáceres sucedió esta mañana al salir de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), “fui interceptada por un grupo de individuos encapuchados, colectivos de Libre”, denunció en un mensaje posteado en sus redes sociales.

La comunicadora describió que fue rodearon por los simpatizantes del partido en el gobierno, “me revisaron la mochila y la chaqueta de forma arbitraria, mientras me gritaban amenazas directas e incitaban a la violencia diciendo: “agárrenla a pija porque es un medio vendido””. IR