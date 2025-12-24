CPH condena expresiones estigmatizantes e intimidatorias del procurador general contra periodista Dagoberto Rodríguez

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó este martes su profunda preocupación y enérgica condena ante las expresiones ofensivas, estigmatizantes e intimidatorias emitidas por el procurador general del Estado, Manuel Díaz-Galeas, contra el periodista Dagoberto Rodríguez, expresidente gremial y comunicador de amplia trayectoria profesional.

Para el CPH, calificar públicamente a un periodista como “patético reptil con micrófono”, desde la investidura de máxima autoridad jurídica del Estado, constituye una grave violación a los estándares interamericanos de libertad de expresión, consagrados en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desarrollados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“Estas expresiones no solo representan un acto de estigmatización y hostigamiento institucional, sino que además generan un efecto intimidatorio que vulnera el ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión e incrementa los riesgos contra la integridad del comunicador afectado y envía un mensaje de amenaza al conjunto de la prensa hondureña”, cita el mensaje del CPH.

El Colegio de Periodistas recordó que el Estado, a través de sus más altos funcionarios, tiene la obligación positiva de garantizar, proteger y promover la libertad de expresión, no de socavar mediante discursos de odio, desprecio o deslegitimación dirigidos a quienes ejercen la labor periodística.

Ante esta situación, el CPH responsabiliza directamente al procurador general Díaz-Galeas por cualquier consecuencia que pueda derivarse de esta conducta y exhorta a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a las organizaciones internacionales de protección a periodistas a tomar conocimiento de este grave incidente, que refleja el deterioro de las garantías para el ejercicio periodístico en Honduras.

Para finalizar, la organización que acoge a los periodistas recuerda que sin prensa libre no hay democracia y sin respeto a los periodistas no hay Estado de derecho. VC