CPH condena ataques del alcalde Contreras contra periodista Lisseth García

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), expresó su enérgico rechazo a los recientes ataques verbales y actos de hostigamiento atribuidos al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, en contra de la periodista Lisseth García, quien además se desempeña como vicepresidenta del gremio.

– “La crítica periodística es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier intento de silenciarla constituye una práctica autoritaria”, subraya el comunicado.

A través de un pronunciamiento público dirigido a la comunidad nacional e internacional, el CPH condenó lo que considera intentos de intimidación y descalificación desde el poder público, señalando que estas acciones vulneran no solo la dignidad personal y profesional de García, sino también el ejercicio libre del periodismo en el país.

El gremio periodístico advirtió que este tipo de conductas representan un abuso de poder, al utilizar espacios institucionales para atracar a comunicadores que cuestionan la gestión pública.

Asimismo, el CPH manifestó su preocupación por el componente de género en los ataques, al considerar que se busca menoscabar la credibilidad de una mujer periodista con trayectoria reconocida, lo que califican como una forma de violencia institucional.

En ese contexto, el colegio de los periodistas exigió al edil sampedrano el cese inmediato de cualquier acción de desprestigio y le instó a mantener una conducta acorde con su investidura, respetando la Ley de Emisión del Pensamiento y los compromisos internacionales suscritos por Honduras en materia de libertad de expresión.

Lisseth García, periodista ejerce el periodismo en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Finalmente, el Colegio hizo un llamado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y al Mecanismo de Protección para periodistas y defensores de derechos humanos, para que adopten medidas preventivas orientadas a garantizar la integridad física y emocional de la comunicadora.

Al concluir la comunicación el CPH, reiteró que la labor de Lisseth García representa un compromiso con la verdad y advirtió que no permitirá que el insulto sustituya el debate ni que el poder político limite el ejercicio de la prensa.

En el más reciente informe mundial de Reporteros sin Fronteras se establece que los ataques a la prensa y la libertad de expresión actualmente se encuentra en el punto más crítico de los últimos 25 años y Honduras en ese contexto sigue siendo uno de los países más hostiles para ejercer el periodismo. LB