CPH condena amenazas de muerte contra periodista Alex Cáceres y exige investigación

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), se solidarizó con el periodista Alex Cáceres periodista de la compañía televisora HCH quien denunció amenazas a muerte y pidió a las autoridades de seguridad una infestación en el caso.

Desde el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), exigimos a las autoridades de investigación hacer las acciones correspondientes para dar con el origen de dichas amenazas.

Este tipo de hechos, solo reafirma el clima de tensión y temor en que los periodistas ejercemos la profesión, y que desgraciadamente el estado de Honduras, hace caso omiso, recriminó el ente colegial.

“Nuestro respaldo al colega Cáceres. Cuando amenazan a un periodista hondureño, nos amenazan a todos”, apuntó en su escrito en redes sociales el CPH.

Alex Cáceres denunció este jueves que está siendo víctima de amenazas a través de llamadas y mensajes de diversos números de celulares. IR