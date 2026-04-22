Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), condenó este martes la escalada de amenazas, actos de intimidación y posibles atentados denunciados contra los periodistas Carlos Girón y Marcelo Osorto, del medio ICN Investiga.

De acuerdo con la información documentada por la Red Centroamericana de Periodistas, los hechos evidencian un patrón grave y sistemático de seguimiento, hostigamiento y violencia, que incluye disparos contra la vivienda, daños a bienes y amenazas directas contra la integridad de los comunicadores.

🚨 CPH condena amenazas contra periodistas de investigación en Honduras



El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condena enérgicamente la escalada de amenazas, actos de intimidación y posibles atentados denunciados contra los periodistas Carlos Girón y Marcelo Osorto, del… pic.twitter.com/VbcAfQ1Utd — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) April 22, 2026

Estos hechos, vinculados al ejercicio del periodismo de investigación, constituyen un atentado directo contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada, señaló el ente gremialista en Honduras.

En ese contexto el CPH exigió:

1. Una Investigación inmediata, diligente e imparcial

2. ⁠Protección urgente para Carlos Girón y Marcelo Osorto

3. ⁠Identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales

“Nos solidarizamos con los colegas afectados y advertimos que silenciar al periodismo mediante la violencia representa una grave violación a los derechos humanos y a los principios democráticos”, indicó el CPH. (RO)