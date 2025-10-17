CPH alerta a organizaciones a que no se dejen instrumentalizar para perseguir a medios de comunicación y periodistas

Tegucigalpa – El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó su condena ante la reciente denuncia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) interpuesta ante el Ministerio Público en contra de varias personas, entre ellos a colegas.

El CPH se solidarizó asimismo con Edgardo Melgar, Renato Álvarez y Ramón Matute, agremiados en contra de quien va dirigida la denuncia donde se les acusa a los medios asociados a Televicentro de promover el odio contra las comunidades garífunas, y la cual personajes del actual gobierno, con cargos relevante en el sistema de justicia, se han dado a la tarea de difundir en los chats.

“La junta directiva espera que el gobierno de Xiomara Castro no se preste ni promueve estas acciones, utilizando de mampara a organizaciones civiles, cuya lucha debería ser, precisamente, por la protección de ciertos valores, entre ellos la libertad de prensa y de expresión, a la que todos tenemos derecho”, cita el pronunciamiento del CPH.

🟡CONDENA DEL CPH🟡

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condena y se solidariza con los agremiados: Edgardo Melgar, Renato Álvarez y Ramón Matute, ante la reciente denuncia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) interpuesta ante el Ministerio Público (MP)… pic.twitter.com/a5byGPEMKG — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) October 17, 2025

El Colegio considera la acción como argucias contra la prensa, como un arma que dispara contra ciertos periodistas.

La comunicación resalta que desde el CPH respetan los derechos del pueblo garífuna, al que la prensa siempre ha defendido, y que espera que no se dejen instrumentalizar para perseguir a medios de comunicación y a ciertos periodistas, de manera particular.

El pronunciamiento finaliza rechazando cualquier acción promovida desde el punto de vista ideológico político que pudiera existir en dicha denuncia en contra de los periodistas al tiempo que pone en alerta a aquellas organizaciones que pudieran ser instrumentalizadas desde el poder, en contra de los comunicadores.

“El derecho a informar y ser informado, es parte de la libertad de expresión”, recuerda el CPH en el comunicado. VC