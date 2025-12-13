“Coyotes promueven videos en TikTok para engañar”, señala embajada de EEUU en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa volvió a alertar hoy de diferentes tipos de estafas por parte de los coyotes -traficantes de personas- quienes promueven videos en la red social TikTok para engañar a las personas.

En TikTok circula un nuevo video anunciando que cualquier ciudadano latinoamericano puede entrar a Estados Unidos solo con su pasaporte, sin necesidad de visa, para impulsar el turismo y el trabajo.

Esa información es FALSA. No existe ninguna nueva medida o ley que permita… pic.twitter.com/hec205P47b — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) December 13, 2025

Esa información es falsa. No existe ninguna nueva medida o ley que permita entrar a EE.UU. sin visa., señala la embajada estadounidense.

Te cobrarán, te engañarán y pondrán tu vida en peligro.

No creas en sus promesas: la frontera de Estados Unidos está más segura que nunca, enfatizó la embajada estadounidense, reza otra alerta de la embajada norteamericana.

En ese contexto, la oficina de EE.UU. en Tegucigalpa exhortó a no arriesgar la vida por una promesa falsa. (RO)