Migrantes

“Coyotes promueven videos en TikTok para engañar”, señala embajada de EEUU en Tegucigalpa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa volvió a alertar hoy de diferentes tipos de estafas por parte de los coyotes -traficantes de personas- quienes promueven videos en la red social TikTok para engañar a las personas.

En TikTok circula un nuevo video anunciando que cualquier ciudadano latinoamericano puede entrar a Estados Unidos solo con su pasaporte, sin necesidad de visa, para impulsar el turismo y el trabajo. 

Esa información es falsa. No existe ninguna nueva medida o ley que permita entrar a EE.UU. sin visa., señala la embajada  estadounidense.

Te cobrarán, te engañarán y pondrán tu vida en peligro.

No creas en sus promesas: la frontera de Estados Unidos está más segura que nunca, enfatizó la embajada estadounidense, reza otra alerta de la embajada norteamericana.

En ese contexto, la oficina de EE.UU. en Tegucigalpa exhortó a no arriesgar la vida  por una promesa falsa. (RO)

