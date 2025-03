Courtois vuelve a una convocatoria en Bélgica en medio de polémica sobre su retorno

Bruselas – El nuevo seleccionador de Bélgica, el francés Rudi Garcia, convocó hoy con los Diablos Rojos al portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, tras más de año y medio de ausencia debido a un enfrentamiento con su predecesor, Domenico Tedesco.

«Es una nueva aventura, partimos de una página en blanco. Si empiezo a ocuparme de lo que pasó hace dos años, hace cinco años… no acabaremos nuca» , dijo Garcia en la comparecencia ante los medios de comunicación, en la que anunció la lista de veintiséis jugadores retenidos para medirse a Ucrania el 20 de marzo en Murcia (España) y el 23 en Genk (Bélgica).

El seleccionador, que llegó a los Diablos Rojos tras la destitución de Tedesco a inicios de año, había dejado claro que su intención era convencer a Courtois de que volviera a la portería belga en esta nueva etapa, y había mediado para aliviar el malestar del jugador, que atesora 102 partidos como internacional.

El portero se enfadó con Tedesco y con la Federación en junio de 2023, al considerar una ofensa a su veteranía que no se le otorgase el brazalete de capitán ante la ausencia de Kevin De Bruyne, y que el distintivo recayera sobre Romelu Lukaku.

Courtois abandonó aquella concentración, estuvo fuera de la selección varios meses por lesión y al volver a ponerse los guantes retrasó su regreso al combinado nacional para recuperarse plenamente. Finalmente, anunció que no volvería a jugar con Bélgica mientras Tedesco estuviera en el banquillo.

Ahora las cosas han cambiado, Garcia ha hablado con el portero y da por solucionado el problema, si bien aún no ha decidido el orden de capitanes.

«La decisión será mía. Sé que la tradición en Bélgica y en otros sitios es considerar al jugador con más internacionalidades para ser capitán. Si me encaja, seguiré esa tradición. Si no, no», bromeó el seleccionador francés, quien dijo que no tiene claro que vaya a tomar esa decisión en marzo.

«Tiene que ser un líder. Hay varios (tipos de) capitanes: algunos que son líderes técnicos, otros porque despejan, otros porque son líderes naturales que hablan y motivan a sus compañeros y que son los primeros en hablar a la prensa cuando hay que asumir esas responsabilidades…», relató.

«Habrá una jerarquía, con un capitán y vicecapitanes. Para mí no es un verdadero debate y se hará tranquilamente a partir del lunes», añadió Garcia.

Se da por hecho que Courtois aceptará regresar, motivo que ha llevado al tercer portero de la selección, Koen Castells, a anunciar que dejará los Diablos Rojos.

Casteels, que fue titular durante la pasada Eurocopa en Alemania, pero habitualmente es suplente de Courtois y del guardameta del Nottingham Forest Matz Sels (Brujas), criticó que el arquero madridista tenga la potestad de decidir «por sí mismo si quiere volver».

«Y me parece extraño que la federación cambie de opinión de esta manera y le ponga la alfombra roja y le reciba con los brazos abiertos aunque nada ha cambiado», declaró recientemente Casteels.

Garcia evitó pronunciarse sobre las declaraciones de Casteels, quien había asegurado que no es el único en el vestuario con esa opinión. Pero el técnico sí concedió que se evocará el tema con los «líderes» del equipo.

«Se hablará una vez», zanjó el técnico.

Courtois, en gran forma tras convertirse en el héroe de la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid que dio el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones al Real Madrid, no es el único nombre del pasado que regresa a los Diablos Rojos con Rudi Garcia.

El francés también ha citado a Dries Mertens, Christian Benteke y Michy Batshuayi, Axel Witsel y Yannick Carrasco, cinco titulares en la era de Roberto Martínez como seleccionador que progresivamente habían desaparecido de las convocatorias de Tedesco.

Además, Garcia ha introducido sabia nueva en el equipo, convocado por primera vez a los jóvenes Nicolas Raskin, Bryan Heynen y Jorthy Mokio, pero no ha llamado al belgo-marroquí Chemsdine Talbi, que dudaba qué equipo elegir y ha sido convocado por Marruecos.

– Lista completa:

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid, ESP), Senne Lammens (Amberes), Matz Sels (Nottinham Forest, ENG), Maarten Vandevoordt (Leipzig/GER).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ENG), Zeno Debast (Sporting/POR), Maxim de Cuyper (Brujas), Koni de Winter (Genoa/ITA), Wout Faes (Leicester City/ENG), Brandom Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Arthur Theate (Fráncfort/GER).

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Manchester City/ENG), Bryan Heynen (Genk), Jorthy Mokio (Ajax/NED), Nicolas Raskin (Rangers/SCO), Youri Tielemans (Atlético de Madrid/ESP), Hans Vanaken (Brujas).

Delanteros: Charles de Kaetelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ENG), Malick Fofana (Olympique de Lyon/FRA), Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Alexis Saelesmaeker (Roma/ITA), Leandro Trossard (Arsenal/ENG). EFE