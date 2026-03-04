Coudet elogia a Gallardo y admite que la situación de River no es fácil

Buenos Aires – Eduardo Coudet aseguró este miércoles que su tarea como nuevo técnico del River Plate «no es fácil» porque reemplaza «al entrenador más ganador en la historia del club», Marcelo Gallardo, en una conferencia de prensa tras firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

«No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle sus palabras. No es algo que me ponga feliz”, aseguró Coudet.

‘Chacho’ Coudet, de 51 años, concretó su desvinculación del Alavés español, al que dirigía desde diciembre de 2024 y arribó esta mañana a Argentina tras la renuncia de Gallardo.

«Sé lo que conlleva estar acá. River exige ganar campeonatos y la responsabilidad es mía”, afirmó en la presentación de la que participaron también el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, y el secretario técnico e ídolo del club, Enzo Francescoli.

Aun así, subrayó que le atrae el reto: “Sé la responsabilidad que tengo y lo que implica. Me gusta el lío (problemas), así que acá estamos».

El nuevo técnico afirmó que la actual situación del club exige la unidad de todos y pidió el apoyo de los hinchas: “La única manera de que sea lo antes posible es ayudándonos. Hay que resetear (reiniciar) y arrancar de cero todos juntos”, afirmó.

Sobre el plantel, el entrenador remarcó que confía plenamente en la calidad de los jugadores y en que el equipo logrará revertir la compleja situación que atraviesa.

«Conocen el ADN de mis equipos, van de la mano del gusto del hincha del club, seguramente tratar de tener un equipo que sea protagonista como lo pide la historia de River», señaló.

Anticipó también que en la tarde de este miércoles iniciará su trabajo con el equipo y que mantendrá charlas individuales y fomentará la competencia interna, buscando que todos rindan al máximo.

«Yo no miro documento, nacionalidad, edades ni nada de eso. Para mí juega el que mejor está o el que necesitemos en ese momento», dijo.

En cuanto a su equipo técnico, reveló que estará conformado por los colaboradores que lo acompañan desde su etapa en Racing Club de Argentina (en 2018 y 2019), incluidos los preparadores físicos y analistas de confianza.

El pasado 23 de febrero, Gallardo puso fin a su segundo ciclo al frente del ‘Millonario’ tras una seguidilla de malos resultados entre el final de 2025 y esta nueva temporada.

‘Chacho’ dirige equipos desde hace más de diez años: además de Alavés y Racing Club, pasó por el Celta de Vigo español, Rosario Central, el Tijuana mexicano y los brasileños Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre. EFE