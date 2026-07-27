Costo de tres hospitales de la administración anterior aumentó en 158 %, reportan autoridades

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, afirmó que los tres hospitales paralizados presentan un incremento de 158 % en su presupuesto respecto al monto originalmente previsto.

El funcionario señaló que los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara fueron concebidos inicialmente con un costo aproximado de 690 millones de lempiras para los dos centros de menor tamaño y 1,800 millones para el de mayor dimensión.

Sin embargo, aseguró que actualmente los dos primeros alcanzan un costo de alrededor de 1,600 millones de lempiras cada uno, mientras que el tercero asciende a unos 4,400 millones.

Las declaraciones fueron brindadas en el programa televisivo 30/30, dirigido por el periodista Edgardo Melgar, donde Ehrler estuvo acompañado por los viceministros de Salud, Eduardo Midence y José Miguel Castillo, quienes también se refirieron al estado de los proyectos hospitalarios.

Aníbal Ehrler, titular de la SIT.

Incremento del presupuesto genera revisión

Ehrler explicó que las dudas surgieron debido a que el incremento presupuestario no cuenta, según su versión, con la suficiente justificación técnica ni con la seguridad jurídica necesaria para continuar ejecutando las obras sin una revisión previa.

«Estamos hablando de 158 % más caro en los tres hospitales que ejecuta la SIT. Tenemos que ir a revisar qué ocurrió en el diseño, en la etapa de preinversión, y en qué momento se decidió que el país debía endeudarse con esa cantidad de dinero para sacar adelante esos proyectos», manifestó.

Aclaró que las obras no han sido canceladas, sino suspendidas temporalmente mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Agregó que ya se han desembolsado aproximadamente 500 millones de lempiras en cada uno de los hospitales pequeños y cerca de 800 millones en el proyecto de mayor tamaño.

Avance físico limitado

Durante el foro también se detalló que los hospitales de Ocotepeque y Salamá registran un avance cercano al 36%, mientras que el de Santa Bárbara apenas alcanza un 18% de ejecución.

Ante los cuestionamientos sobre el elevado gasto frente al avance reportado, Ehrler respondió que las estructuras construidas corresponden a obras de gran dimensión y que actualmente lo ejecutado consiste principalmente en trabajos de terracería, estructuras metálicas y fachadas.

Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, sostuvo que el problema no solo es financiero, sino también de planificación, al considerar que los proyectos fueron sobredimensionados para municipios donde posteriormente sería difícil garantizar el personal médico especializado necesario para operar hospitales de esa magnitud.

El funcionario cuestionó cómo podrían atraer especialistas como cirujanos cardiovasculares, intensivistas o cirujanos pediátricos a localidades alejadas con los salarios establecidos por la Secretaría de Salud.

Midence aseguró que la actual administración no pretende crear falsas expectativas sobre la conclusión de los hospitales exactamente como fueron concebidos inicialmente, ya que considera necesario adecuarlos al modelo de atención que realmente pueda sostenerse.

Explicó que algunos de los servicios contemplados originalmente podrían redistribuirse dentro de la red hospitalaria existente para evitar duplicidades y garantizar un funcionamiento eficiente.

Como ejemplo mencionó el caso de Ocotepeque, cuya cercanía con el hospital de San Marcos obliga a replantear la oferta de servicios prevista.

Según indicó, mantener los proyectos sin modificaciones podría convertirlos en «elefantes blancos», al carecer del personal, el equipamiento y los recursos necesarios para su operación una vez concluidas las edificaciones.

El doctor Eduardo Midence, viceministro de Salud.

Otros hospitales mantienen su cronograma

En contraste, el viceministro José Miguel Castillo afirmó que los hospitales de Choluteca, Tocoa e Islas de la Bahía, financiados con préstamos internacionales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avanzan conforme a la planificación establecida.

Precisó que el hospital de Choluteca presenta un avance del 58% y podría concluir durante el primer trimestre de 2027, mientras que el de Islas de la Bahía registra un 39% de ejecución y se proyecta finalizar en septiembre de ese mismo año.

Doctor José Miguel Castillo, subsecretario de Salud.

El hospital de Tocoa, con un avance del 24 %, estaría listo hacia finales de 2027 o inicios de 2028.

Castillo agregó que estos proyectos cuentan con financiamiento garantizado, incluyendo el equipamiento médico, a diferencia de los hospitales de Ocotepeque, Salamá y Santa Bárbara.

En el caso de los hospitales paralizados, una vez concluyan las investigaciones, el Gobierno deberá gestionar nuevos recursos para finalizar las obras. AD