Costo de medicamentos vencidos en Salud, ascienden a más de L 40 millones

Tegucigalpa- Autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras confirmaron el hallazgo de medicamentos vencidos valorados en más de 40 millones de lempiras en el almacén central, situación que, según explicaron, se originó por fallas en la planificación de compras y en la logística de distribución durante administraciones anteriores.

El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, señaló que tras revisiones en las bodegas se encontró un almacén lleno de medicamentos, muchos de ellos caducados y sin capacidad logística para su distribución.

“El problema responde a una planificación inadecuada en los procesos de compra, adquisición y disposición de medicamentos. Si se sobreabastece un producto que no tiene movimiento, termina venciendo”, explicó el funcionario.

Midence detalló que además se identificaron problemas logísticos en el sistema de distribución, incluyendo una flota de ocho camiones del almacén central que se encontraban en mal estado, así como personal de conducción que ya estaba jubilado, pensionado o incapacitado.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud inició un proceso de rehabilitación de los vehículos y contratación de nuevo personal, con el objetivo de garantizar la distribución oportuna de medicamentos a hospitales y centros de salud.

El viceministro destacó que, por primera vez, el almacén central está citando a proveedores no para recibir medicamentos, sino para devolver productos vencidos y exigir su reposición conforme a los compromisos firmados en los contratos de compra.

Según explicó, el monto preliminar de medicamentos caducados alcanza los 40 millones de lempiras, aunque la cifra podría variar debido a que diariamente se continúan identificando nuevos lotes vencidos en hospitales y almacenes regionales.

Las autoridades también señalaron que algunos proveedores ya han comenzado a restituir medicamentos vencidos, mientras que en otros casos se iniciarán reclamos administrativos para exigir el reemplazo de los productos.

Midence indicó que los medicamentos vencidos incluyen fármacos de alto volumen del cuadro básico y otros de alto costo, utilizados tanto para enfermedades comunes como el resfriado, así como tratamientos especializados, entre ellos antirretrovirales.

El funcionario sostuvo que los procesos de compra se realizaron mediante licitaciones públicas nacionales, pero en varios casos fueron ejecutados de forma tardía, lo que provocó que medicamentos adquiridos el año pasado llegaran recientemente a bodegas que ya estaban saturadas.

Finalmente, advirtió que, si en las investigaciones se detectan irregularidades que ameriten la intervención de entes contralores del Estado, se presentarán las denuncias correspondientes, al tiempo que señaló que la responsabilidad de la planificación y coordinación recae en la administración anterior.LB