Costa Rica sufrirá una desaceleración económica en 2026 por impacto de aranceles de EEUU

San José – La economía de Costa Rica crecerá un 4.2 % en 2025 pero para el 2026 la incertidumbre global y el impacto de los aranceles a las exportaciones impuestas por Estados Unidos provocarán una desaceleración al 3.5 %, indica este martes el informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el informe, se espera que la contribución de la demanda externa se debilite gradualmente debido al incremento de las tarifas de exportación que Estados Unidos aumentó en un 10 %, mientras que el consumo privado se mantendrá «resiliente», con lo cual la economía costarricense crecerá un 4.2 % en 2025, pero se desacelerará en 2026 y 2027.

«El crecimiento para 2026 se proyecta en 3.5 % y para 2027 en 3.4 %, frenado por inversiones y exportaciones netas más débiles, a causa de la creciente incertidumbre global y al aumento de las aranceles de Estados Unidos», detalló la OCDE.

Según el análisis, esta incertidumbre reducirá los flujos de inversión extranjera directa, al mismo tiempo que la inversión pública se mantendrá contenida por la regla fiscal que se aplica en el país.

La OCDE también advirtió que Estados Unidos tiene pendiente una investigación acerca de las tarifas de exportación de dispositivos médicos, que es el principal sector exportador de Costa Rica, conformado en su mayoría por empresas estadounidenses.

«La investigación podría llevar en 2026 al incremento de tarifas para los dispositivos médicos, un sector exportador clave para Costa Rica que es altamente dependiente de la demanda en Estados Unidos», señaló la OCDE.

Sobre el 2025, la OCDE destacó que la economía costarricense ha crecido en promedio 4.4 % en los primeros tres trimestres del año, y que cerrará el año en 4.2 %, una cifra similar al 4.3 % registrado en 2024.

En cuanto a la inflación, el informe indica que en 2026 será del 0.8 % y en 2027 del 2.1 %, con lo que estará cerca de la meta del Banco Central que es del 3 %.

La situación fiscal del país «ha mejorado pero para asegurar la sostenibilidad fiscal se requiere mantener un estricto apego a la regla fiscal para contener el gasto público, introducir revisiones de gasto para mejorar la eficiencia», añade el documento.

En cuanto al déficit financiero, la OCDE subrayó que según las proyecciones del Gobierno, en 2026 alcanzará el 3.3 % del PIB y en 2027 el 3.1 %; lo que se reflejará en una reducción de la deuda al 59.5 % del PIB en 2026.

La OCDE recomendó a Costa Rica continuar con los esfuerzos para diversificar sus mercados de exportación, mejorar la infraestructura portuaria, especialmente en el Pacífico, reorientar la capacitación y educación hacia sectores digitales, técnicos, científicos y tecnológicos de alta demanda; y eliminar las restricciones regulatorias a la participación privada en el mercado de generación eléctrica. EFE

(vc)