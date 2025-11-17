Costa Rica se aferra a la matemática ante una Honduras que tiene a tiro el Mundial 2026

San José – La selección de Costa Rica, que se encuentra al borde de la eliminación, se aferrará a la matemática para mantener viva su esperanza de clasificar al Mundial 2026 el martes en la última jornada de la eliminatoria cuando reciba a una Honduras que con el triunfo tendrá casi asegurado el boleto mundialista.

Para clasificar al Mundial, la Costa Rica (6 puntos) del entrenador mexicano Miguel Herrera, deberá derrotar a Honduras (8 puntos) y esperar que la ya eliminada Nicaragua (4) le dé una mano y al menos empate en su visita a Haití (8), que es la otra selección que tiene la clasificación a la mano.

Honduras, del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, necesita ganar a Costa Rica y que Haití no gane. Si Honduras y Haití triunfan, todo se definirá por la diferencia de goles.

El partido de este martes, que se jugará en el Estadio Nacional de San José a las 19:00 hora local (1:00 GMT), lo disputará una Costa Rica que viene de recibir el mazazo de la derrota 1-0 en su visita a Haití del pasado jueves, mientras que Honduras dejó ir una oportunidad de oro y perdió en campo de Nicaragua 2-0.

Dos derrotas duras para las selecciones centroamericanas con más participaciones en mundiales y que podrían hacerse daño ambas si empatan el partido, ya que el resultado le dejaría la puerta abierta a Haití para la clasificación.

Costa Rica resentirá las bajas del goleador del New York City estadounidense Alonso Martínez, quien sufrió una lesión de rodilla en el partido anterior, y del extremo del U Craiova rumano Carlos Mora, que padece una lesión muscular.

El seleccionador Herrera deberá arriesgar al máximo en busca de la victoria y esperar por lo que la prensa costarricense ha calificado como el «milagro» de que Nicaragua no pierda contra Haití en Curazao, donde el conjunto haitiano ejerce como local.

El delantero del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde será la punta de lanza del equipo, mientras que la defensa la comandará el portero del Pumas mexicano Keylor Navas y el espigado zaguero Kendall Waston.

Por su parte, Honduras deberá salir con todo por una victoria que les haga depender de sí mismos para obtener el pasaje mundialista, y para ello contará con futbolistas estelares del ataque como el delantero centro Jorge Benguché, y sus socios Luis Palma y Romell Quioto.

Costa Rica aspira a su séptimo mundial y cuarto de forma consecutiva, mientras que Honduras busca su cuarta participación y regresar al máximo escenario después de ausentarse de las últimas dos ediciones.

Alineaciones probables

Costa Rica: Keylor Navas; Haxzell Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora; Josimar Alcocer, Warren Madrigal y Manfred Ugalde.

Honduras: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Deiby Flores, Alexy Vega, Romell Quioto; Luis Palma y Jorge Benguché. EFE

(vc)