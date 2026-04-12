Costa Rica recibe desde EEUU el primer vuelo con 25 deportados tras acuerdo migratorio

San José.- Las autoridades de Costa Rica recibieron este sábado el primer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos, en el cual viajaron 25 personas de países como Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos y una costarricense, como parte del acuerdo de cooperación migratoria entre ambos países.

La Dirección General de Migración y Extranjería explicó que tras su ingreso al país las personas migrantes recibieron atención primaria por parte de la Policía Profesional de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que les brinda hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país, contados a partir de su ingreso.

Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a los ciudadanos de Albania, Camerún, China, India, Kenia y Marruecos. Además, en el caso particular de Honduras se eximió del requisito de antecedentes policiales, como parte del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos.

Según indicó el ente, los migrantes tendrán opción de acceder al retorno voluntario asistido, realizar una solicitud de refugio o aplicar al programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

El pasado 23 de marzo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

Costa Rica afirmó que el país podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente, mientras que EE.UU. gestionará el apoyo financiero necesario.

El país centroamericano recibió en el 2025 dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos y ha realizado repatriaciones voluntarias de familias hacia su país de origen.

En el primer vuelo recibido el 20 de febrero del año pasado llegaron 135 migrantes de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, mientras que el 28 de febrero de ese año arribaron 65 personas de Nepal, China, Rusia, India y Congo, entre ellos 16 menores de edad.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se han endurecido las políticas migratorias, lo que incluye deportaciones y redadas en las calles de ese país. EFE/ir