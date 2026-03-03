Costa Rica postula oficialmente a Rebeca Grynspan a la secretaría general de la ONU

San José – El Gobierno de Costa Rica anunció este martes que presentó la nota diplomática con la que postula oficialmente a Rebeca Grynspan a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2027-2031, candidatura que había sido anunciada desde octubre pasado.

«El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, firmó la nota diplomática dirigida a las Naciones Unidas en la que Costa Rica ha presentado oficialmente la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas», informó la cancillería costarricense en un comunicado.

El Gobierno costarricense aseguró que la ONU enfrenta «numerosos desafíos y se encuentra en un momento crítico» y que para enfrentar con éxito estos retos se requiere una secretaria general «con trayectoria que combine autoridad política, experiencia de gobierno y liderazgo multilateral al más alto nivel».

«El Gobierno de Costa Rica considera que la experiencia acumulada por Grynspan en responsabilidades nacionales y multilaterales la sitúa en condiciones de asumir con plena solvencia la Secretaría General de la ONU en una etapa decisiva para la organización y para el sistema multilateral», expresa el comunicado.

El Gobierno costarricense destacó que Grynspan es una candidata «excepcional» y subrayó su trayectoria como vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998) y en cargos internacionales como administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), secretaria general Iberamericana y secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

«En conjunto, su perfil refleja autoridad política, experiencia de gobierno, liderazgo institucional, conocimiento profundo de las Naciones Unidas y una trayectoria diplomática de décadas, orientada a la construcción de consensos y a la gestión eficaz de crisis globales con un reconocido liderazgo transformador e inspirador», manifestó el Gobierno costarricense.

El texto resalta que la candidatura de Rebeca Grynspan cuenta con un «consenso» de sectores políticos e instituciones de Costa Rica y que se articula en torno a tres pilares: priorizar el papel de la ONU en el área de paz y seguridad duraderas; profundizar la reforma de la ONU para mejorar su eficacia; y preparar a las Naciones Unidas para los retos del futuro.

Para la secretaria general de la ONU también han sido postulados el expresidente de Senegal, Macky Sall; el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Las elecciones para reemplazar a Guterres, cuyo mandato acaba el 1 de enero de 2027, tendrán lugar a finales de año. JS