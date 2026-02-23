Costa Rica no cree que narcotráfico vaya a disminuir en la región tras muerte de El Mencho

San José – El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) informó este lunes que el país no prevé que vaya a disminuir el tráfico de drogas, sino que se observará una recomposición del grupo criminal, tras la muerte del líder narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

«Lo más probable es que el narcotráfico en la región no vaya a disminuir y tampoco afectará con violencia a Costa Rica, lo que se dará será más bien una recomposición del grupo criminal (…) Las consecuencias van a ser muy en México y el narcotráfico en toda la región Latinoamericana va a seguir operando, lamentablemente», declaró el director interino del OIJ, Michael Soto.

Soto añadió que debido a la posición geográfica de Costa Rica, los grupos criminales continuarán utilizando el territorio para la recepción, almacenaje y distribución de droga de otras estructuras narcotraficantes en la región.

«Costa Rica por su posición geográfica sigue siendo un punto estratégico para cualquier estructura criminal. Costa Rica vende un servicio de ‘outsourcing’, es decir, brinda servicio para cualquier estructura transnacional de recepción, almacenaje y distribución de la droga. Los (narcotraficantes) locales van a seguir vendiendo ese servicio para cualquier grupo», explicó Soto.

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica decretó el domingo una alerta migratoria de vuelos procedentes de México y sus conexiones, para impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades del narcotráfico, tras la muerte de El Mencho.

La alerta se realiza de forma coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) con el objetivo de «mejorar el uso de las barreras migratorias alimentándolas con inteligencia».

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal El Mencho, de 59 años, y uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. JS