Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras se pronuncian sobre detención de Maduro, Nicaragua guarda silencio

San José – El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, celebró este sábado la detención del venezolano Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos y afirmó que nunca fue un mandatario legítimo y debe pagar por sus crímenes.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

«Mi gobierno declaró desde el principio que Nicolás Maduro cometió fraude electoral. Por ello, nunca fue un presidente legítimo y ahora debe responder por sus crímenes», expresó Chaves en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Chaves envió «un abrazo fraterno» al pueblo venezolano e instó a que «celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos».

«Que Dios bendiga al pueblo venezolano y lo ayude a recuperar la democracia y el Estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó», manifestó el presidente costarricense.

Guatemala expresa preocupación

Previamente, el Gobierno de Guatemala expresó su «profunda preocupación» ante la escalada del conflicto en Venezuela, tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, e hizo «un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral».

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco reaccionó a los reportes de explosiones y ataques aéreos en territorio venezolano.

«El Gobierno de la República de Guatemala observa con profunda preocupación la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas», señala la nota oficial.

Panamá pide una transición ordena

Por su parte, el Gobierno de Panamá exhortó a los poderes fácticos que «sobreviven» en Venezuela, tras la captura esta madrugada por Estados Unidos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a que reconduzcan sus actuaciones de acuerdo con la ley hacia una «transición democrática».

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

«Instamos a las autoridades de facto que aún sobreviven en Venezuela a rectificar su conducta y actuar conforme al principio de legalidad y legitimidad», dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

En el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo panameño, que dirige el presidente José Raúl Mulino, consideró que «la entrega del poder debe llevarse a cabo de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo venezolano, respaldados por los resultados electorales, los cuales han sido debidamente custodiados por Panamá».

Antes del comunicado, Mulino había reiterado en un mensaje en X su «posición a favor del ensayo democrático» en Venezuela que dio un triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia y abogó por una «transición» ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

«Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo», expresó Mulino.

Bukele y sus mensajes visuales

En tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele se pronunció mediante su cuenta en la red social X publicando una fotografía y un video en un mismo posteo, burlándose del venezolano.

El mandatario salvadoreño compartió un antiguo video en el que el presidente Nicolás Maduró se dirigía al entonces presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén y en el que enviaba un mensaje cargado de descalificaciones hacia Bukele, a quien acusaba de intentar “dividir” la relación histórica entre ambos países.

En el video, Maduro aseguraba que Estados Unidos “no podría” con Venezuela ni con sus aliados y afirmaba que el pueblo de El Salvador debía estar tranquilo porque, según él, “ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele” iba a romper los lazos entre ambas naciones.

Junto al video, el presidente salvadoreño compartió también una imagen en la que se observa al exmandatario venezolano esposado y custodiado dentro de un avión.

Castro condena acción

La presidenta Xiomara Castro se pronunció este mediodía mediante su cuenta en la red social X.

«La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe, así como un desconocimiento absoluto, y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional».

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

«Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el Presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial».

Reiteró que Honduras también ha sido víctima de la injerencia y la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «quien amenazó al pueblo hondureño, durante el proceso electoral, por su intención de votar por Rixi Moncada, y acompañó un fraude electoral descomunal que hiere gravemente y pone en riesgo nuestra ya frágil democracia», dijo.

Silencio de Nicaragua

En la región, solo los copresidentes de Nicaragua, que no se han pronunciado, habían mostrado hasta ahora públicamente y en sucesivas ocasiones su apoyo a Nicolás Maduro, como un mensaje la semana pasada en el que exigieron el cese inmediato de «todas estas agresiones» contra Venezuela, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrimía Caracas tras la incautación por parte de fuerzas estadounidenses de dos buques cargados con crudo venezolano. EFE/Agencias