Costa Rica elimina sanciones penales a periodistas por calumnias o injurias

San José – El Congreso de Costa Rica eliminó las sanciones penales contra periodistas por injuria, calumnia o publicaciones consideradas como subversivas que se encontraban vigentes en la centenaria Ley de Imprenta, lo cual fue calificado este miércoles como un «cambio histórico» por parte del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).

«Esta reforma marca un antes y un después para la libertad de expresión en Costa Rica. Supone el paso definitivo hacia un modelo donde las responsabilidades derivadas del ejercicio periodístico se ventilan en sede civil y no penal, tal como lo establecen los estándares internacionales», expresó el Iplex, que calificó la situación como «un paso histórico por la libertad de prensa».

Se trata de una iniciativa, aprobada de forma unánime por el Congreso el martes, que deroga los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta. El artículo 7 establecía penas de 120 días de arresto para periodistas y editores por delitos de calumnia o injuria en medios de prensa, mientras que el artículo 8 imponía el mismo castigo a quien incurriera en publicaciones «que intenten subvertir el orden o alterar las relaciones amistosas con algún estado».

«La eliminación de estas sanciones penales no es un simple ajuste técnico: representa el reconocimiento de que en una democracia madura las ideas -aun las más incómodas- deben enfrentarse con argumentos, no con castigos», aseveró el Iplex.

Para el instituto, estas reformas «honran la lucha de periodistas, juristas y defensores de derechos humanos que durante décadas denunciaron el anacronismo de la Ley de Imprenta».

«Hoy celebramos una victoria institucional que fortalece la prensa libre, crítica y responsable, pilar esencial de toda república democrática. Veinte años después de haberlo propuesto, vemos en este logro la prueba de que la constancia y el compromiso por la libertad de expresión rinden frutos», concluyó. JS