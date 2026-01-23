Costa Rica denuncia que ministro Cerrato busca usurpar secretaría de Sieca

Tegucigalpa/San José – Costa Rica denunció que el ministro de Desarrollo Económico de Honduras, Fredis Cerrato, “usurpar y autonombrarse secretario general de Sieca”, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, en declaraciones reproducidas por el diario costarricense El Observador .

El alto funcionario costarricense recordó que el ministro Cerrato sirve a un gobierno que está a punto de concluir sus funciones y por ello quiere asumir el cargo de secretario general del Sistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca), de forma autogestionada y para ello usurpa las reglas del juego.

(LEER) Gobierno de Castro propone a ministro Cerrato para secretaría de SIECA, pero tres países lo frenan

Proceso Digital había informado el martes de las maniobras del gobierno y del ministro Cerrato de asumir la Secretaría general de la Sieca, a pesar de la oposición de Costa Rica, Guatemala y Panamá. Al rechazó se sumó después El Salvador.

El ministro Tovar indicó que las maniobras del ministro hondureño “es algo sin precedentes que hemos visto; nunca hemos observado algo similar en la región”.

“Ha habido vicisitudes procedimentales. Pero también estimamos que él no cumple las condiciones para el cargo y por eso no hubo consenso y se declaró desierto el proceso, para el asombro de todos”, apuntó, de acuerdo a lo reportado por el diario costarricense.

En una nota del Ministerio de Economía de Guatemala a su similar de Honduras se le informa que no es procedente que el ministro Cerrato asuma la secretaría general de la Sieca, ya que la terna que había propuesta el gobierno hondureño no fue aceptada por los demás gobiernos que integran el organismo regional.

La secretaría general de dicho ente regional es rotada por un periodo de mandato a cada país miembro del sistema. Actualmente es conducida por el salvadoreño Francisco Lima y le corresponde a Honduras, que debe proponer una terna y ser aceptada por los demás países.

“Desafortunadamente, la terna que nos presentó Honduras no satisfacía, a criterio de algunos países, los requisitos de idoneidad para el cargo. Pero tampoco se cumplió el debido proceso para conformar y presentar esta terna”, amplió el ministro Tovar.

“Reafirmamos que él no cumple las condiciones, que el proceso se declaró desierto y hemos hecho un llamado a las autoridades hondureñas para que presenten una nueva terna”, sostuvo Tovar, de acuerdo al diario costarricense.

Los gobiernos centroamericanos esperan que tras la asunción de Nasry Asfura como nuevo presidente de Honduras, para que sea la administración entrante la que proponga el nombre para la Sieca. (PD).