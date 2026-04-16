Costa Rica decomisa con apoyo de EEUU 1,9 toneladas de cocaína en lancha en el Pacífico

San José – Las autoridades de Costa Rica decomisaron este jueves, con apoyo aéreo de Estados Unidos, 1,9 toneladas de cocaína que eran transportadas por el Pacífico en una lancha ocupada por tres hombres de nacionalidad colombiana, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El operativo estuvo a cargo del Servicio Nacional de Guardacostas y se llevó a cabo a 324 kilómetros de la costa de Cabo Blanco, provincia de Puntarenas, en el sur de Costa Rica.

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, calificó la acción como «una operación valiente» de los guardacostas y resaltó que en ella participaron el Comando Sur y la DEA estadounidenses.

Según el MSP, el operativo se extendió por más de 24 horas de búsqueda y seguimiento con apoyo aéreo de Estados Unidos en el marco de un convenio de vigilancia en los océanos, hasta dar con la embarcación en la que fueron hallados 1.901 paquetes de cocaína de un kilo cada uno y fueron arrestados sus tres tripulantes, todos colombianos.

La lancha llevaba como nombre Poseidón, estaba equipada con cuatro motores y además transportaba más de 20 barriles con combustible.

Según la información oficial, un equipo aéreo de Estados Unidos dirigió a los oficiales costarricenses hasta la embarcación que se desplazaba a alta velocidad hacia el norte de Centroamérica.

En Costa Rica, país ubicado en un sitio estratégico de las rutas de trasiego de droga de la región, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad y las autoridades atribuyen a la lucha entre bandas narcotraficantes las elevadas cifras de homicidios que el país ha registrado durante los últimos años.

Costa Rica registró en 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 la cifra fue de 876 y en 2023 de 905, que fue la mayor cantidad en la historia del país.

En los últimos años Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, lo cual se ha visto reflejado en operativos conjuntos en los océanos y en la donación de escáneres para los puertos y fronteras costarricenses. JS