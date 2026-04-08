Costa Rica declara como terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

San José – El Gobierno de Costa Rica declaró este miércoles como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, a Hezbolá, a Hamás y a Ansarallah yemení, debido a que la considera un riesgo a la seguridad internacional.

La decisión fue anunciada este miércoles por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, durante la conferencia de prensa semanal del mandatario.

Zamora dijo que esta categorización es el resultado de «trabajos de cooperación internacional con contrapartes de inteligencia» y que a partir de ahora Costa Rica va a reforzar sus medidas de seguridad para impedir el ingreso de personas relacionadas a esas organizaciones y de capitales en el sistema bancario.

«Estas cuatro organizaciones comportan riesgos a la seguridad internacional y Cosa Rica se está adelantando para que nuestras barreras de seguridad en frontera y a través de los sistemas migratorios protejan al país», declaró Zamora.

Por su parte, el presidente Chaves dijo que quiere que «el resto del mundo vea como Costa Rica trata de blindarse no solo en lo económico, sino del terrorismo y las consecuencias tan nefastas que podría tener si estos grupos comienzan a operar fuera de los teatros donde suelen operar».

Las autoridades indicaron que comunicarán esta decisión a la comunidad internacional para reforzar medidas conjuntas de prevención y cooperación. JS