Costa Rica confirma tercer caso de viruela del mono y mantiene vigilancia activa

San José – El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este viernes el tercer caso de viruela símica o viruela del mono, por lo que destacó que mantiene activos los protocolos de investigación epidemiológica para identificar la fuente de infección.

El reporte del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) del Ministerio de Salud indicó que se trata de un hombre de 37 años, vecino de la provincia de Heredia (centro), quien se encuentra en condición de salud estable y cumple con la orden sanitaria de aislamiento.

Con este nuevo caso, Costa Rica registra tres casos confirmados de viruela del mono en lo que va del año 2026. El primer caso corresponde a un hombre de 52 años, vecino de la capital San José; el segundo, a un hombre de 27 años, también residente de esa provincia, ambos permanecen estables de salud.

Las investigaciones epidemiológicas determinaron que este tercer caso presenta relación epidemiológica con el segundo caso confirmado.

El Ministerio de Salud, en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene activa la investigación epidemiológica para identificar la fuente de infección, dar seguimiento a los contactos de cada caso y aplicar las medidas de vigilancia y control correspondientes.

La viruela del mono es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada, incluyendo el contacto piel con piel, con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado o mediante objetos contaminados de uso personal.

Para reducir el riesgo de transmisión, el Ministerio de Salud recomendó evitar el contacto físico estrecho, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado. Además de no compartir objetos de uso personal y mantener una adecuada higiene de manos de forma frecuente.

El ente de salud también hizo un llamado para que las personas que presenten lesiones en la piel similares a granos o ampollas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares o malestar general, acudan al establecimiento de salud más cercano para su valoración. JS