Costa Rica apuesta por experiencia de Navas, Campbell y Borges para buscar pase al Mundial

San José.- Costa Rica apostará por la experiencia de futbolistas como Keylor Navas, Joel Campbell, Celso Borges y Kendall Waston para buscar el pase al Mundial del 2026 este mes en las últimas dos jornadas de la eliminatoria mundialista ante Haití y Honduras.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) publicó este sábado la lista de convocados por el seleccionador, el mexicano Miguel Herrera, para los dos trascendentales partidos, en la que figuran jugadores con amplia experiencia en mundiales y por encima de los 30 años de edad como Navas, Campbell, Borges, Waston y Francisco Calvo, que buscarán darle equilibrio a la juventud del plantel.

Navas, Campbell y Borges, son mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que Calvo y Waston del 2018 y 2022, y su misión es brindarle al equipo la experiencia necesaria para ganar los dos partidos que restan de la eliminatoria y obtener el boleto directo el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con dos jornadas por jugar en el Grupo C, Costa Rica (6 puntos) visitará el 13 de noviembre a Haití (5 puntos), y luego recibirá a Honduras (8 puntos) el día 18. Nicaragua completa este grupo con solo 1 punto.

Solo el primer lugar obtendrá el boleto directo al Mundial, mientras que el segundo lugar podría optar por una de las dos plazas de la Concacaf a la repesca intercontinental.

La experiencia del plantel costarricense se suma a la juventud y el buen momento que están atravesando el goleador del New York City estadounidense, Alonso Martínez; el ariete del Spartak de Moscú, Manfred Ugalde, y el extremo del Westerloo belga, Josimar Alcócer, quienes han sido piezas clave durante la eliminatoria.

El equipo comenzará los entrenamientos el lunes, pero será hasta el martes que el plantel esté completo con la llegada de todos los futbolistas que militan en el exterior.

Lista completa de convocados.

Porteros: Keylor Navas (Pumas, MEX), Patrick Sequeira (Casa Pía, POR) y Kevin Chamorro (Río Ave, POR).

Defensas: Santiago Van Der Putten (Alajuelense), Kendall Waston (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Millonarios, COL), Julio Cascante (Austin FC, USA), Alexis Gamboa (Alajuelense), Francisco Calvo (Al-Ettifaq, KSA), Joseph Mora (Saprissa), Haxzel Quirós (Herediano) y Carlos Mora (U. Craiova, ROU).

Centrocampistas: Guillermo Villalobos (Alajuelense), Orlando Galo (Riga FC, LVA), Celso Borges (Alajuelense), Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Herediano), Aaron Murillo (Herediano), Josimar Alcocer (Westerloo, BEL), Creichel Pérez (Alajuelense).

Delanteros: Manfred Ugalde (Spartak Moscú, RUS), Anthony Hernández (Alajuelense), Alonso Martínez (New York City, USA), Álvaro Zamora (Académico Viseu, POR), Warren Madrigal (Saprissa) y Joel Campbell (Alajuelense). EFE/ir