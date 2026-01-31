Costa Rica a las urnas entre promesas de mano dura contra el crimen y alerta de dictadura

San José – Los costarricenses acudirán este domingo a las urnas para elegir al presidente del país y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, entre la continuidad del polémico proyecto político del presidente Rodrigo Chaves prometida por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández, y el cambio de dirección que pretende la oposición.

El plazo para publicar encuestas terminó el pasado miércoles y todas dieron como favorita a la oficialista Fernández, incluso con un poyo superior al 40 %, necesario para ganar en primera ronda, mientras que los partidos de oposición han centrado sus mensajes a los votantes en evitar la continuidad y en señalar riesgos de una «dictadura».

Fernández, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia, se ha presentado como la «heredera» de Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad, que durante su mandato ha mantenido fuertes roces con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y medios de comunicación críticos.

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, de 39 años y politóloga, fue ministra de la Presidencia y de Planificación del Gobierno de Chaves y ha pedido a los votantes que le den una mayoría contundente de diputados en el Congreso para reformar el Estado y el Poder Judicial y llevar adelante una política de mano dura contra el crimen.

Esto ha sido calificado por los candidatos de oposición como autoritarismo y han alertado del riesgo de que se instaure una dictadura.

Este sábado los candidatos de oposición como la centroizquierdista de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, y el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quienes disputan el segundo lugar según las encuestas, harán algunas actividades privadas o con sus seguidores, y otros atenderán a medios de comunicación y a los observadores internacionales que se acreditaron para participar en el proceso.

En su última conferencia de prensa previa a los comicios generales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) garantizó el viernes el «blindaje» del proceso electoral y pidió a los costarricenses salir a votar masivamente para fortalecer la democracia del país.

«El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas que lucharon para construir el proceso democrático costarricense», declaró la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

A las urnas estan llamados 3,7 millones de costarricenses para elegir al presidente del país y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

La presidenta del TSE afirmó que se garantizará que la voluntad popular sea respetada y enfatizó que ese trabajo lo ha cumplido la entidad durante los últimos 76 años desde su creación.

Alrededor de 90.000 personas participarán en las elecciones como fiscales de los partidos políticos, integrantes de las 7.154 juntas receptoras de votos, agentes electorales, y observadores internacionales y nacionales.

La jornada electoral comenzará a las 6:00 hora local (12:00 GMT) y cerrará a las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes). El TSE comunicará los resultados preliminares el mismo domingo a partir de las 20:45 hora local (2:45 GMT del lunes).

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos a la presidencia, de los cuales el 75 % son hombres y 25 % son mujeres.

En el caso de los diputados, hay 1.207 candidaturas, un 49,1% son mujeres y 50,9% son hombres. EFE

(vc)