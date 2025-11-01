Cossette no renunciará, vamos a estar juntos para defenderla a ella y la democracia: Asfura

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, señaló este sábado que Cossette López no renunciará del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que la defenderá de los ataques que recibe de Libertad y Refundación (Libre).

Mencionó que el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, también es atacado por la divulgación de audios que lo involucra supuestamente en una conspiración con Cossette López y un militar para realizar un boicot del proceso electoral.

“A Cossette López y Tomás Zambrano, les digo que estamos juntos para defender la democracia”, declaró en comparecencia de prensa.

Indicó que Tomás Zambrano es amenazado con denuncias fabricadas sin ningún sustento alguno.

Recordó que en las elecciones generales de 2021, reconoció el triunfo de Xiomara Castro y la derrota del Partido Nacional, añadiendo que éste último se dedicó a fortalecer las bases, renovarse y ser una oposición responsable.

“Libertad y Refundación no entendió el mandato que el pueblo hondureño les dio, en lugar de trabajar por la gente se dedicaron a dividir, en vez de resolver los problemas del país se dedicaron a inventar enemigos y perseguir fantasmas que nunca existieron”, aseveró.

Asfura manifestó que el oficialismo ha trabajado en inculcar ideologías fracasadas en economía, salud, seguridad, educación y la esperanza de la ciudadanía.

Vaticinó que el 30 de noviembre el pueblo hondureño los va a castigar en las urnas en las elecciones generales.

También consideró que la orden que los colectivos de Libre se movilicen a la ciudad de Tegucigalpa a partir del 9 de noviembre es un acto de desesperación con el fin de sembrar miedo e incertidumbre.

“La democracia se defiende con el voto y la firmeza de quienes creemos en un futuro mejor, no tengamos miedos todos, aquí estamos para que defendamos juntos la democracia y la libertad”, puntualizó.

El presidenciable reprochó los ataques a Cossette López y su hija tildándolo de imperdonable, y que es una falta de respeto a los derechos humanos y que no tiene justificación.

Están atacando la democracia, a Cossette López, y por ende me están atacando a mí, a un partido y un pueblo, concluyó. AG