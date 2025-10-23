Cossette López: yo “no le tengo miedo” a Marlon Ochoa, no me dejaré amedrentar por él 

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó este jueves que no se dejará amedrentar ni en público ni en privado por el consejero Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre).

“Uno de los problemas de Marlon David Ochoa es que cree que es obligación dejarme amedrentar y aterrorizar por él. Yo no le tengo miedo”, expresó López al denunciar presuntos actos de intimidación dentro del órgano electoral.

Reiteró que la escala de poder institucional de Ochoa no le permite tener acceso a conversaciones privadas y que quien le haya dado esa autoridad, tiene que haber tenido orden judicial y si se las dio a él, “ambos están cometiendo abuso de autoridad”.

Si pasó, ese alcance, –agregó – es por que hay una orden judicial y la verdad es bastante lamentable “me imagino que hay muchas personas intervenidas entonces”.

López dijo que personalmente no tiene ninguna preocupación y que continúa trabajando pues solo faltan 38 días para las elecciones generales.

Calificó el actuar del representante de Libertad y Refundación (Libre) como la normalidad de su comportamiento. “Estar amedrentando permanentemente, sonríe por enfrente pero hace cosas por detrás. Hace cosas incluso de los procesos como el bloqueo a la auditoría que ha estado haciendo durante un mes, dando instrucciones de que no den espacio”, refirió.

La consejera dijo que aunque hace un tiempo pensó que si no hubiera sido en el entorno político, hubieran podido ser amigos, pero que el nivel de bajeza de Ochoa no le permite pensar que esa sería una relación posible. VC