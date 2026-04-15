Cossette López y Ana Paola Hall piden comparecer ante comisión del CN para juicios políticos

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, solicitaron este miércoles a la comisión especial de juicio político del Congreso para comparecer sobre los hechos de pusieron en vilo el proceso electoral de 2025.

Las consejeras remitieron una carta a la coordinadora de la comisión especial, Tania Pinto, para estar dispuestas a comparecer de manera voluntaria y presencial.

En la carta de solicitud, señalan que el CNE ha aportado información y documentación de respaldo sobre diversos hechos que fundamentan los procesos de juicios políticos en curso.

No obstante, enfatizan en la importancia que ellas comparezcan para exponer con detalles el ataque sistemático contra el sistema electoral, que es atribuido a varios actores del gobierno anterior para someter al CNE, impedir culminación del proceso y permanecer de manera ilegal en el poder.

Indicó que la democracia de Honduras sufrió uno de los momentos más críticos, y los ciudadanos tienen el derecho de conocer la verdad.

“La verdad histórica debe quedar consignada en la memoria colectiva de todos los sectores de la sociedad como un recordatorio permanente de lo que no debe ser tolerado, minimalizado o normalizado”, cita la carta.

Finalmente, subrayaron que la comparecía no perjudica las demás acciones individuales que se han establecido para la deducción de responsabilidades civiles, administrativas y penales. AG