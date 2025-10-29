Cossette López, sobre resolución de TJE, “las sentencias no se someten a votación, corresponde ejecutarlas”

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se pronunció en relación con la reciente resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que confirmó —por mayoría simple— la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho y la de Cristian Villalobos por el departamento de Valle.

López manifestó que, aunque no puede hablar en nombre de sus colegas consejeros, considera que ninguna institución puede someter a votación las órdenes emitidas por un órgano jurisdiccional superior, pues estas deben ejecutarse conforme a la ley.

“Yo no puedo manifestarme por mis colegas consejeros, pero en términos generales, ninguna institución tiene por qué someter a votación las órdenes emitidas por un órgano superior en términos jurisdiccionales. Es decir, cuando llega una sentencia que se tiene que ejecutar, no se pone a discusión: corresponde ejecutarla”, explicó.

La funcionaria reconoció que la resolución del TJE se emitió “en un contexto de debate social y de discusiones jurídicas y políticas”, situación que considera comprensible. “Yo me sujetaré a lo que dice la ley, en el contexto de mis atribuciones, lo que puedo y no puedo hacer. Por suerte, al menos ya se emitió algo y podemos dar paso; esperamos poder avanzar”, añadió.

Asimismo, lamentó los disensos de carácter político que se han generado en torno al tema y reiteró que, en caso que el CNE celebre una sesión sobre el diseño de las papeletas electorales, su voto se basará exclusivamente en el cumplimiento de la ley.

“Las sentencias no están sujetas a voto, obviamente tendré que actuar de conformidad con lo que prescribe la ley y con lo que me indican mis atribuciones, que son limitadas”, subrayó López.

El TJE, a través de los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, notificó el pasado martes la resolución adoptada por mayoría simple, que ordena al CNE ejecutar la inscripción de ambos candidatos, en cumplimiento de la sentencia emitida.LB