Cossette López señala que ataques en su contra no la quebrantan ni minimizan el trabajo realizado en las elecciones

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, a través de sus redes sociales indicó que los ataques que recibe en su contra no la quebrantan, ni minimizan el trabajo realizado en las elecciones y por lo que hoy Honduras es libre.

Sostuvo que ella no se esconde y que le hubiese gustado comparecer como testigo en el juicio político contra funcionarios electorales y contra el exfiscal general Johel Zelaya, pero no fue citada.

Asimismo, posteó en sus redes sociales que ella sigue asistiendo a su puesto de trabajo con normalidad tal y como cumple un funcionario con sus labores.

Señaló que los ataques que recibe no la definen porque si así fuera se hubiese transformado en incapaz e inexperta, esas injustas palabras y actuaciones no borran el trabajo que se hizo y que hoy tiene al país en libertad

“Quienes sin información ni datos insinúan que me estoy escondiendo y he –condicionado- comparecer por zoom al Congreso Nacional… les aseguro que mi intención ha sido comparecer en este y el anterior juicio político, presencialmente, pero no fui citada. Su mezquindad al quererme parecer cobarde y atacarme porque les queda fácil (otra vez)… criticarme porque les estorba que mientras tanto, sigo trabajando con normalidad en mis deberes del CNE (y si estuviera en otro trabajo igual sería), es repetición de lo que ya he pasado: ataques a mi como persona, con idéntica bajeza a otros ataques. Gracias a Dios, sus palabras no me definen, porque si así fuera, me hubiera transformado en incapaz e inexperta… o por otro lado, hoy sería “reina” y no ciudadana, que es lo que me honró en ser. Sus ingratas e injustas palabras y actuaciones, sobre todo, no borran el trabajo que hicimos, y que hoy nos tiene acá con libertad, que usan unos para emitir expresiones descalificándome sin razón a mí y a otros, minimizando el valor de lo que logramos… y que es la misma libertad que uso y seguiré usando yo, para refutarlos!”, posteó. IR