(VIDEO) Cossette López reta a Marlon Ochoa a someterse a pruebas de potaje y detector de mentiras

Tegucigalpa – La consejera Cossette López retó a su compañero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a someterse a una prueba de polígrafo para detectar quién está mintiendo y si ella forma parte de los audios divulgados por el Ministerio Público.

– Señala que no confía en el Ministerio Público porque está parcializado y es un instrumento político.

– “Que espere sentado”, dice López sobre si va a renunciar al CNE.

“Yo le reto al consejero Ochoa a que frente a los medios de comunicación, el pueblo hondureño como testigo nos pongamos un dispositivo detector de mentiras y hablemos de esos audios”, declaró a periodistas.

Explicó que el objetivo de la prueba es para que cada quien se realice las preguntas sobre si ella ha participado en la conspiración para cometer fraude electoral.

López se apersonó este jueves en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acompañado de su abogado Dagoberto Aspra para interponer un recurso de amparo en contra de las actuaciones del Ministerio Público.

Solicitó que se declare la medida cautelar de la suspensión de las investigaciones del Ministerio Público por la divulgación de los audios en los que aparece supuestamente su persona conversando con el diputado Tomás Zambrano y un militar de las Fuerzas Armadas.

El reto de la consejera Cossette López a su colega dentro del CNE, Marlon Ochoa, de someterse a la prueba de detector de mentiras para hablar sobre los audios divulgados pic.twitter.com/aGPqXA89cf — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 30, 2025

La consejera indicó que no le importa cómo el oficialismo consiguió los audios, remarcó que no posee confianza en el sistema de justicia del país, ni las pericias que pueda presentar el Ministerio Público,

No soy yo en los audios, no he sostenido conversaciones y no he hecho conspiraciones de ningún tipo, insistió.

Acusó al titular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Warren Ochoa, de ser pariente de Marlon Ochoa y de realizarle un perfil psicológico que fue tomado como base para los señalamientos en su contra.

Igualmente, retó al consejero Marlon Ochoa para realizarse diariamente un examen antidoping hasta el día de la declaratoria de las elecciones generales, cuyo plazo límite es el 30 de diciembre.

Denunció que su vida corre peligro y responsabiliza a Marlon Ochoa por cualquier situación que ocurra contra ella, solo por ser parte del Partido Nacional.

Por otro lado, señaló que ha sufrido atropellos del oficialismo para provocar que la institucionalidad hondureña se encuentra sometida.

Mencionó que ella sufre un ataque que es para afectar el sistema electoral, desacreditar las elecciones del 30 de noviembre y callar su voz porque he enarbolado la verdad.

López insistió que ella se sostendrá en su cargo de consejera, pero que debe defenderse ella misma para poder luchar por el país.

“Mientras yo esté en el Consejo Nacional Electoral voy a seguir levantando mi voz e insistiendo a la resistencia, sé que quieren que me calle, que me vaya y que renuncie”, externó.

Aseveró que no puede recurrir al Ministerio Público porque está parcializado y forma parte de esta instrumentalización institucional.

Acusó al Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, de que él asevera cosas como si fuera un juez, de ser irresponsable y no estar informado sobre la situación en el CNE.

Igualmente, reafirmó que ella resistirá a los ataques que está sufriendo de parte del oficialismo señalando que no renunciará a su cargo en el CNE.

«Estoy resistiendo a la resistencia, sé que quieren que me calle (…). Sé que van a pedir mi renuncia, yo dije hace unos días que eran capaces de capturarnos si iban perdiendo las elecciones el 30 de noviembre», expresó. AG